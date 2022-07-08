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    Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu

    Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu

    Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanların ağır geçtiğini belirterek, "Kampta tempo çok yüksek. Ben 14 yıldır A takımda kamp yapıyorum, benim için en ağırı bu." ifadelerini kullandı.
    • 08.07.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:45
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sezona başlamadan şampiyonluk hedefi koyuldu.

    Bu doğrultuda takımı çalıştıran Fransız teknik adam Valerien Ismael, oyuncuları bir hayli zorluyor.

    Bu durumdan muzdarip olan oyunculardan biri de Necip Uysal... Beşiktaş kampını değerlendiren deneyimli oyuncu, temponun çok yüksek olduğunu ve idmanlarda zorlandıklarını söyledi.

    Uysal, "Kampta tempo çok yüksek. Ben 14 yıldır A takımda kamp yapıyorum, benim için en ağırı bu. Valerien hoca sezon bitince program verdi, o yüzden herkes kampa hazır geldi." ifadelerini kullandı.

    Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu #1

    "13 tane hocayla çalıştım"

    Necip açıklamalarının devamında, "13 tane hocayla çalıştım, hepsi beni kullandı. Hepsi bana görev verdi, ben de çalışmayı bırakmadım. 14 yıldır burada oynuyorum, 8 kupa kazandım, bunu çalışmaya borçluyum. Özel hayatıma, uykuya dikkat ediyorum. Bunlar da benim için çok önemli." dedi.

    Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu #2

    "Gençlerin hepsi iyi çalışıyor"

    Takımdaki genç oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Necip Uysal "Gençlerin hepsi iyi, çalışıyorlar. Kartal iyi, onu beğeniyorum. Emirhan iyi. Böyle devam ederse şans bulacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Necip Uysal: 14 yıldır en ağır kamp bu #3

    "Sahada basmadık yer bırakmayacak bir takım geliyor"

    Takım oyunu ile ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Bütün transferler bu sisteme göre yapılıyor. Sahada basmadık yer bırakmayacak bir takım geliyor diyebilirim. Çok tempolu çalışıyoruz. 7 gün koşularla geçti. Şimdi burada topla oynuyoruz. Bu tempo sezon içinde bize yardımcı olacak." açıklamasında bulundu.


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