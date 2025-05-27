Nicolo Zaniolo ortalığı karıştı: Rakip takım oyuncularına yumruk attı iddiası

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Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesinde skandal bir harekete gündeme geldi.

Radio Firenze Viola'nın duyurduğu haberde Fiorentina - Roma U20 maçının ardından Nicolo Zaniolo, soyunma odasına girip rakip takım oyuncusuna yumruk attığı iddia edildi.

RAKİP TAKIM OYUNCULARINA SALDIRDI İDDİASI

Roma'dan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darbedildiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"MERHABA DEMEK İÇİN İNDİM: HAKARET ETMEYE BAŞLADILAR"

25 yaşındaki futbolcu ise, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara 'Merhaba' demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar." dedi.

İddiaları kabul etmeyen Zaniolo, "Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." şeklinde konuştu.