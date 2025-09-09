Nijerya Milli Takımı'ndan yeni Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı.

Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi.

KAFİLEDE YER ALMASINI İSTİYORLAR

Sakatlığının ardından Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili, yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

ScoreNigeria'ya konuşan yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

"GÜNEY AFRİKA ADETA BAYRAM YAPIYOR"

Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu.

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

Yetkili isim, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: