Noa Lang'dan sakatlığı için açıklama geldi

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı.

26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Hollanda Milli Takımı'na seçilen ve milli takım kampına katılan Noa Lang, burada sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"PARMAĞIM ÇİT İLE REKLAM PANOSU ARASINDA KALDI"

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Noa Lang, "İyiyim. Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi." dedi.

Sakatlığı pozisyonda parmağının tamamen koptuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." sözlerini sarf etti.

GÜNLÜK HAYATTA ZORLANDIĞINI ESPRİLİ ŞEKİLDE ANLATTI

Sakatlığı sonrası günlük hayatta zorluk yaşadığını esprili bir dille anlatan Noa Lang, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek)" dedi.

Lang, "Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.