Nuri Şahin: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık

Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KOCAELİSPOR MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.