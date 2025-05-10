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Haber Merkezi

Beşiktaş denilince aklımıza çok sayıda emektar yerli futbolcu gelir...

Tabii ki bu isimlerin başında İbrahim Üzülmez'i söylemezsek olmaz.

2000 yılının yaz aylarında adım attığı siyah-beyazlı camianın değişilmez isimlerinden biri olan Üzülmez, uzun yıllar boyunca top koşturduğu Beşiktaş'ta birbirinden önemli başarılar kazandı.

Sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayla terinin son damlasına kadar mücadele eden Üzülmez, şimdilerde ise kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

Son olarak Pendikspor'u çalıştıran Üzülmez, ESH Spor'un konuğu oldu.

"BEŞİKTAŞ'IN YAPMASI GEREKEN ŞEY..."

Muhabirimiz Hazal Palavar'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Üzülmez, siyah-beyazlı camianın yeniden güzel günler yaşaması için Beşiktaş yönetimine tavsiyelerde bulundu.

Üzülmez, "Taraftar da ben de son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan bir Beşiktaş istiyoruz. Beşiktaş’ın yapması gereken şey doğru bir yapılanma ve planlamayla bu camiayı, bu takımı nasıl şampiyonluk yarışı içine sokabiliriz? Bu anlayışın içinde olması lazım Serdal Başkanın ve yönetimin. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olması demek ülke futbolunun reytinginin artması demek. Beşiktaş derbiyi kazanmakla mutlu olmaz, çünkü sıralamaya baktığınızda beşiktaşın 3.’lük kovalaması taraftarı mutlu etmez." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta geçirdiği yıllardan ve anılarından da bahseden Üzülmez daha sonra Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

MOURINHO DAHA FAZLA ELEŞTİRİLMELİ: YAVAŞ YAVAŞ BU ÜLKEDEN GİTMENİN AÇIKLAMALARINI YAPIYOR

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulunan İbrahim Üzülmez, Portekizli çalıştırıcının daha fazla eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Mourinho’nun daha fazla eleştirilmemesini anlamakta güçlük çekiyorum." diyen Üzülmez, Mourinho'nun oynattığı futbolu izlerken bir teknik direktör olarak bir şey öğrenemediğini vurguladı.

Mourinho'nun yaptığı açıklamalarla kendini kurtarma peşinde olduğunu da sözlerine ekleyen Üzülmez, "Mourinho kendini kurtarma politikasında. Yavaş yavaş bu ülkeden gitmenin açıklamalarını yapıyor." ifadelerine yer verdi.

SENDEN DAHA İYİ BİR İSİM DUYANA KADAR SESSİZ KAL AKIMINA O DA KATILDI

Üzülmez son olarak ise 'Senden daha iyi bir isim duyana kadar sessiz kal' akımına katıldı.

Üzülmez'in hem ligimizden hem de dünyaca ünlü liglerden isimlerin sayıldığı videodaki yanıtı dikkat çekici oldu.

Üzülmez'in sessiz kaldığı isimler İsmail Köybaşı, Rıdvan Yılmaz, Eren Elmalı, Caner Erkin, Ferdi Kadıoğlu, Giovanni van Bronckhorst, John Arne Riise, Di Marco ve Theo Hernandez oldu.

İbrahim Üzülmez sessizliğini son isim olan Adriano da bozdu. İbrahim Üzülmez, Adriano'yu beğendiğini söyledi.

İşte İbrahim Üzülmez röportajımızın tamamı sizlerle...