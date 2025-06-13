Ognjen Mimovic'ten ayrılık kararı

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Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin geçen sezon Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilerde oynamadan ayrılmak istiyor.

TRANSFERİN ARDINDAN YAŞANAN SÜREÇTE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşanan süreçte hayal kırıklığı yaşadı ve sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldı.

20 yaşındaki futbolcu ile eski kulübü Kızılyıldız ilgileniyor. Kızılyıldız, Mimovic'i Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama (6.7 milyon euro) geri almaya hazır.

Sırp temsilcisi, Mimovic'i bu rakama alarak daha yüksek bir bedele göndermeyi planlıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, Mimovic'i geçen sezon devre arasında transfer etmesinin ardından yabancı sınırı nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

Mimovic, sezonun sona ermesinin ardından Zenit'ten Fenerbahçe'ye geri döndü.