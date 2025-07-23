Okan Buruk: Almanya'da çalışmayı çok isterim

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Sky Almanya'ya konuk oldu.

Başarılı teknik adam, birçok konuk hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.

"AVRUPA KUPASI HAYAL EDİYORUM"

Buruk, açıklamalarına şöyle başladı:

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulüp aynı zamanda uluslararası başarıların da simgesi. Oyunculuk dönemimde iki uluslararası kupa kazandık. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray taraftarları yeni Avrupa kupaları hayal ediyor. Bu bizim de hedefimiz. Şimdi Leroy Sane ve umarım yakında Victor Osimhen ile kadromuzda bu umudu daha da artıracak oyuncular var.

"LEROY OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Leroy Sane'yi transfer konusunda nasıl ikna ettiği hakkında Buruk, şöyle konuştu:

Başından beri görüşmelere katıldım. Video görüşmeleri yaptık, onu tekrar tekrar aradım, atmosferi de anlatmak için. Başkan yardımcımız Abdullah Kavukcu ile de çok iyi görüşmeler yaptık. Galatasaray taraftarlarının hayali, Leroy Sane gibi bir oyuncuyu transfer etmekti. Onu transfer etmek bizim de hayalimizdi, çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Olağanüstü yetenekleri var. Bence transferin gerçekleşmesinde belirleyici olan, Bayern ile iki kez bizimle oynamış olmasıydı; bir kez İstanbul'da, bir kez Münih'te. İstanbul'daki atmosfer muazzamdı, bu onu etkiledi. Maçı oynama şeklimiz de onu bir kez daha ikna etti. Şimdi onu mümkün olduğunca çabuk takıma alıştırmak gerekiyor. Türk şampiyonu ile Alman şampiyonunun burada bir araya gelmesi de çok güzel.

"SANE KANAT OYNAYACAK"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

O tüm kanat pozisyonlarında ve ortada da oynayabilir. Öncelikli olarak kanat pozisyonlarında oynayacak. İhtiyaç olursa, merkezde de oynayabilir.

"BASKI İLE BAŞA ÇIKABİLİYORUZ"

Galatasaray'da baskının büyük olduğunu söyleyen Buruk, şunları dedi.

Galatasaray'da baskı çok büyük. Ben bunu hissediyorum, tüm oyuncularım da hissediyor. Ama sonuçta bu, olumlu bir şeye dönüştürülebilecek bir şey. Galatasaray'da baskı ile çok iyi başa çıkabiliyoruz.

EDERSON VE TER STEGEN

Marc-Andre ter Stegen'in Galatasaray'a transfer olabileceğine dair söylentiler hakkında Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Çok uzun bir kaleci listemiz var. Ter Stegen ve Ederson'un kulüpleriyle olan sözleşme durumları elbette önemli bir rol oynuyor. Öncelikle tüm bunlar netleşmeli, sonra sonraki adımları konuşabiliriz.

"İLKAY 1 YIL SONRA..."

İlkay Gündoğan hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

İlkay sadece çok iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Futbol hakkında çok düşünüyor. Manchester'da bir yıllık sözleşmesi var. Sanırım bu sözleşmeyi orada yerine getirecek. Ilkay Gündoğan'ı seviyoruz ve Galatasaray'ı çok sevdiğini de biliyoruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ZOR!"

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağı hakkında Buruk, şöyle konuştu:

Şampiyonlar Ligi inanılmaz zor bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ve bu da bize iyi gelecek.

"BUNDESLIGA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Bundesliga'yı nasıl takip ettiği ve Almanya'da çalışmak isteyip istemediği hakkında sorulan soruyu Buruk, şöyle yanıtladı:

Alman futbolunu çok seviyorum. Ligi seviyorum, yapısını seviyorum, birçok takımın net bir oyun felsefesi olmasını seviyorum. Almanya'da çalışmayı çok isterim. Bu kesin.

"BAYERN İLE TEMAS OLMADI"

Bayern Münih'in Vincent Kompany'e imza attırmadan önce kendisiyle de temasa geçip geçmediği hakkında Buruk, şunları dedi: