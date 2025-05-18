AA & Ensonhaber

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe 2000 yılında kazanılan tarihi UEFA Kupası şampiyonluğunda imzası bulunan eski futbolcular Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Kerem İnan, Capone, Hakan Ünsal ve Okan Buruk katıldı.

Tesisleri gezen eski futbolculara Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından hediye forma hediye edildi.

İNŞALLAH TEKRAR BİR AVRUPA KUPASI KAZANDIRMAK BİZE NASİP OLU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, camiaya yeniden Avrupa kupası kazandırmanın kendilerine nasip olması dileğinde bulundu.

17 Mayıs 2000'in unutulmayacak bir tarih olduğunun altını çizen Buruk, "Her sene anıyoruz. Bu sene eski takım arkadaşlarımızla burada buluştuk. Bunun heyecanını yaşıyorum. O takımın ruhunu ekranda gördüğümde çok duygulanıyorum. Bugün Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında hikayeleri gördüğümde gerçekten çok duygulandım. O zamana gittim. Çok büyük bir başarıydı. Diğer 17 Mayıs hikayem de Galatasaray'daki ilk resmi golüm Bakırköyspor'a karşıydı. O da 17 Mayıs'a denk geliyor. O yüzden bugün benim için önemli" diye konuştu.

Buruk, eski takım arkadaşı Ergün Penbe'nin de doğum gününü kutlayarak, "Ergün Penbe'nin de doğum günü. O da 17 Mayıs'ta, güzel bir günde doğmuş. İnşallah tekrar Galatasaray takımına, bize, bana nasip olur. Avrupa'da kupaları kaldırmak tabii ki çok önemli. Bunu Türkiye'de yapıyoruz, ligde yapıyoruz. İnşallah tekrar bir Avrupa kupası kazandırmak bize nasip olur" ifadelerini kullandı.

Hakan Ünsal da kazandıkları UEFA Kupası şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti: