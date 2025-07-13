Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuştu. Buruk, "Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli" ifadelerini kullandı.