Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ
Buruk, 5-2 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuştu.
Başarılı çalıştırıcı son olarak takımdan ayrılacak isimler hakkında sinyal verdi.
Buruk, takımdaki yabancı oyuncu sayısını hafifletmeleri gerektiğini söyledi.
"YABANCI SAYIMIZI HAFİFLETMEMİZ GEREKİYOR"
Buruk konuyla ilgili şunları söyledi:
"Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli."