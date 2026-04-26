Okan Buruk’tan, Fenerbahçe’ye karşı 6. galibiyet

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE KARŞISINDA 6. GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıktı.

2022 yılında Galatasaray’ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11. müsabakada 6. galibiyetini elde etti.

Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.