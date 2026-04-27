Uğurcan Çakır: Daha farklı bir galibiyet alabilirdik

Süper Lig'in 31. haftasındaki müsabakada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli rakiplerine maçta fazla pozisyon vermediklerini söyledi.

Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI BİR GALİBİYET ALABİLİRDİK"

Maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Uğurcan, "Aslında maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Hocamız Okan Buruk, bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Bütün hafta içi çalıştıklarımızı bugün sahaya yansıttık. Bence Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık. Net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇMİŞE HİÇ BAKMIYORUM"

Galatasaray'da mutlu olduğunu kaydeden Uğurcan, "Galatasaray'a transferim biraz uzun sürdü. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadığım ve yaşattığım şeylerden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

"GERÇEKTEN LİDER Bİ OYUNCU"

Uğurcan Çakır, takımda çok karakterli oyuncuların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi'den sonra ikinci kaptan durumunda. Gerçekten lider bir oyuncu ve Galatasaray'da büyük başarılar yakaladı. Yunus Akgün de buranın altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Çok iyi performanslar ortaya koydu. Şampiyonluklara katkı sağladı. Ben de takım arkadaşlarım için her zaman oynamaya çalışırım. Takımım için oynamaya çalışırım. Kendimden ziyade her zaman takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım. Kendimi lider bir oyuncu olarak görüyorum. Takım arkadaşlarım ne zaman bana ihtiyaç duyarsa onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada çok karakterli ve lider oyuncular var. Yabancılarda Icardi, Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Mario Lemina da lider oyuncu. Takım gerçekten lider oyunculardan oluşuyor. Bu da zaten sahada skorlara yansıyor.

"GÜNAY, ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAK"

Haftaya ligde oynanacak Samsunspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacağını aktaran tecrübeli file bekçisi, "Günay Güvenç, elinden gelenin iyisini yapacak. O maçı da kazanıp şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Sahada olup olmamam önemli değil. Her zaman saha dışında da takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında kart görmek istemiyordum. O maçta da oynamak istiyordum. Yine de sarı kart gördüm. Nasip böyleymiş. Günay Güvenç, elinden geleni yapacaktır. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da elinden geleni yapacaktır. O maçı da kazanacağız inşallah." şeklinde konuştu.