Domenico Tedesco: Galatasaray'ın iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"PENALTIYI ATMALIYDIK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı.

"PENALTIDAN SONRA KIRILDI"

Tedesco, açıklamalarına şöyle devam etti:

Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray hakkında itirafta bulunan Tedesco, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık.

"SONRAKİ KONUYA ODAKLANACAĞIM"

Tedesco ayrıca şu sözleri sarf etti:

Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım.

"BEN İLK 11'E GÜVENİYORUM"

Talisca’nın kaçırdığı penaltının maçın kırılma anı olduğunu söyleyen Domenico Tedesco, “Ben ilk 11’e güveniyorum. Bütün hafta en iyi 11’i belirliyoruz. Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. Bazı pozisyonları belirlerken zorlanıyoruz. Bugün hissiyatım goller bulacağımız yönündeydi. İlk 25 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geriden topla çıkabildik. Galatasaray’ın baskısından çıkabildik. Önde çok fazla top kazandık. Penaltı kırılma noktası oldu. Penaltı gol olsa işler bizim için daha kolay olurdu. Sonrasında taç atışının devamında golü yedik. Osimhen harika bir gol attı. Rakibimizin de kalitesini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı oldu. Penaltı oldu. Öncesinde de 5, 10 dakika sıkıntı yaşadık. Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bu akşam gol atamamamız çok çılgınca geliyor. 3 gol yiyoruz. Yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası” ifadelerini kullandı.

"MAÇ BİR YERE KADAR İYİ GİDİYORDU, SORUMLULUĞU BEN ALIYORUM"

Osimhen’in golüne kadar kalelerine sadece 1 şut geldiğini belirten Tedesco, “1-0’a kadar kalemize gelen 1 şutları vardı. Direğin 5 metre yanından geçen top. Konya maçından dersler çıkarttık. Daha kompakt oynamamız gerektiğini düşündük. Bunu yapmadığımız zaman rakipler bize karşı daha kolay oynayabilir. Talisca 10 numarada, Cherif 9 numara, kenarlarda Nene ve Kerem oynadı. Sadece Musaba’yı 11’e koyamadık. Herkesi 11’e yazarsak yeni bir sistem yaratmamız gerekiyor. Maç bir yere kadar iyi gidiyordu. Sorumluluğu ben alıyorum. Asla oyuncularımla aramıza bir şey giremez. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Oyuncuların suçu yok. Kerem, Sanchez’e kaybettiği her ikili mücadeleden sonra tekrardan kalkıp mücadeleye girdi. Sıdıki’nin nasıl geliştiğini görüyorum. Penaltıyı aldıran da kendisiydi. Böyle bir sonuç aldığınız zaman kafalarda çok soru işareti olur bunun da normal olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"BURADA MEVZU BEN DEĞİLİM, TAKIM"

Önemli olanın Fenerbahçe olduğunu dile getiren Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

Takım devre arası transfer döneminden sonra iyi sonuçlar aldı. Buraya kadar geldik. Birlikte kazanıp, kaybediyoruz. 3-0’dan sonra herkesi kafası aşağı eğilir. Ben soyunma odasına negatifliğin gelmesine izin vermem. Samandıra’da bile oyuncuların soyunma odasına girmiyorum. Orası onların özeli. Yapmamız gereken şey pozitif enerji sağlamak. Dışardaki faktörlerin içeri girmesine izin vermemek. Hatalar oluyor, bugün de oldu. Kimse bilerek yapmıyorum. Önemli olan ben değilim, Fenerbahçe. Kendimle ilgili değerlendirmeleri her zaman yapıyorum. Bu akşam biraz daha fazla yapacağım. Ben her zaman kendimi geliştirmek isterim. Bir sonraki maçta, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Eksik oyuncularımız olacak. Guendouzi, Mert Müldür ve Ederson olmayacak. Zorlu bir sezon oldu bizler için. Yarın yeni bir gün. Burada mevzu ben değilim, takım.

"OYUNCULARIMI YALNIZ BIRAKIN"

Suçun kendisinin olduğunu belirten Tedesco, oyuncularının yalnız bırakılması gerektiğini dile getirdi. Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her zaman bir suçlu aranıyor. Suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı yalnız bırakın. Bu sezon çok sefer oyuncuların kafasına girdiniz. Kerem zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Geçen hafta sarı kart görüp, buraya gelmeyebilirdi. Harika bir karaktere sahip bir takımız. Oyuncularımı yalnız bırakın. Gelecekseniz benim üzerime gelin. Taktiksel yaklaşımımı eleştirebilirsiniz. 4 gol atamadık diye eleştirebilirsiniz. Ama oyuncuların suçu değil. Benim suçum.

"HERKES ANTRENMANLARIMIZI GÖREBİLİYOR"

Şampiyonluk şanslarının olup, olmadığıyla ilgili düşünceleri sorulan İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim yapmam gereken işime odaklanmam. Zor maçlar oynayacağız. Başakşehir maçı var. Sonrasında Konya’ya gideceğiz. Orada oynamanın kolay olmadığını gördük. Matematiksel olarak şansımız sürdükçe devam edeceğiz. Sezonun bitmesine 22, 23 gün kaldı. Sezon bittikten sonra analiz edeceğiz. Bazen sadece küçük şeyleri değiştirmeniz gerekir. Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu eder. Herkes antrenmanlarımızı görebiliyor. Rakiplerimiz tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Maçlarda kimseyi şaşırtamıyorduk. Sahalarımız herkese açık. Herhangi bir apartman kiralayıp antrenmanlarımızı görebilirler. Benim hissiyatım bu. Atmosfer yaratmamız gerekiyor. Ben geleni 8 ay oldu. Şu an transfer dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz hazırlıklarımız olacak. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Hiçten hiç, çoktan çok gelir.