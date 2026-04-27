Ederson'dan derbinin ardından 'özür' açıklaması

Ederson'dan derbinin ardından 'özür' açıklaması
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada özür diledi.

Süper Lig'de 31. hafta dev derbiye sahne oldu.

Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIK"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson şöyle dedi:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum."

"FENERBAHÇE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derbide olay var! Ederson kırmızı kart gördü... Derbide olay var! Ederson kırmızı kart gördü...

