Ederson'dan derbinin ardından 'özür' açıklaması

Süper Lig'de 31. hafta dev derbiye sahne oldu.

Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIK"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson şöyle dedi:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum."

"FENERBAHÇE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum." ifadelerini kullandı.