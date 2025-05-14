Okan Buruk'tan futbolculara 'çifte kupa' uyarısı

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Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ile finalde karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un öğrencilerine verdiği son mesaj ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk için artık gün sayan sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla kapatma hedefiyle sahaya çıkacak.

"BU SEZONUN HAKKI İKİ KUPA"

Okan Buruk'un, final öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, "Çok uzun bir sezon geçirdik. Zorlandık, savaştık, hep birlikte kaldık. Ligde artık son bir adım kaldı ama bu akşam farklı bir hikâye yazabiliriz. Bu sezonun hakkı iki kupa! Hadi, Galatasaray armasına bir kupa daha kazandırın." ifadelerini kullandı.

"BEN SİZE GÜVENİYORUM"

Oyuncularına olan güvenini yineleyen Okan Buruk, "Ben size güveniyorum, hepinize tek tek… Siz bu formayı taşıyan çok karakterli bir oyuncu grubusunuz. Bu mücadeleyi kazanacak kalbiniz, yeteneğiniz ve gücünüz var. Galatasaray tarihine adınızı altın harflerle yazdırmak sizin elinizde." sözlerini kullandı.

"TARAFTARA BİR GURUR DAHA YAŞATIN"

Buruk son olarak, "Hadi, bu sezonu ölümsüzleştirin. Taraftara bir gurur daha yaşatın. Bu akşam buradan kupayla çıkalım!" diyerek sözlerini tamamladı.