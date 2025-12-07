Okan Buruk'tan oyunculara Monaco talimatı

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçı için hazırlıklarına başladı.
- Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularına kaleyi gördüklerinde şut çekmeleri talimatını verdi.
- Takım, tempolu ve istekli antrenmanlarla rakibin savunma zaaflarını değerlendirmeyi amaçlıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.
MONACO HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.
'KALEYİ GÖRÜNCE VURUN'
Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.
Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.
Galatasaray, zorlu Monaco mücadelesi öncesi hazırlıklarını bugün de sürdürecek.