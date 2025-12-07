Abone ol: Google News

Okan Buruk'tan oyunculara Monaco talimatı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco maçı için çalışmalara start verirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncularından kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 11:16
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçı için hazırlıklarına başladı.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularına kaleyi gördüklerinde şut çekmeleri talimatını verdi.
  • Takım, tempolu ve istekli antrenmanlarla rakibin savunma zaaflarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.

MONACO HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.

'KALEYİ GÖRÜNCE VURUN'

Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.

Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.

Galatasaray, zorlu Monaco mücadelesi öncesi hazırlıklarını bugün de sürdürecek.

