Ole Gunnar Solskajer'den Türk futboluna eleştiri: Oyuncular çok fazla yere yatıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer, sözlerine "Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleriyle başladı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Geldiğimde Beşiktaş olması gereken yerde değildi. Bu sene inancımız var. Şu an çok pozitif bir enerji içerisindeyiz." dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Solskjaer, "Hedefimiz Beşiktaş tarihine geçecek efsane bir takım kurmak." diye konuştu.

"OYUNCULAR ÇOK FAZLA YERE YATIYOR"

Solskajer, daha sonra Türk futboluyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Norveçli hoca, "Türk futbolunda, oyuncular çok fazla yere yatıyor. Maçlar 45 dakika oynanıyor, benim bildiğim 60 dakika oynanır. Türkiye'de bu anlamda benim için sürpriz oldu. Türkiye'de futbol oynamadığım için şanslıyım. Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler çok fazla, oyunculara sıkıntılar yaratıyor. Övgü de çok fazla, eleştiri de çok fazla. Oyuncular etkileniyor." ifadelerini kullandı.

"ALTI AY ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Solskjaer'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Altı ay çok güzel geçti. Tutku severim. Sakin bir karakter olsam bile hırs, tutku hoşuma gidiyor. Türk futbolunda, oyuncular çok fazla yere yatıyor. Maçlar 45 dakika oynanıyor, benim bildiğim 60 dakika oynanır. Türkiye'de futbol oynamadığım için şanslıyım. Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler çok fazla, oyunculara sıkıntılar yaratıyor. Övgü de çok fazla, eleştiri de çok fazla. Oyuncular etkileniyor. Stadımızda atmosfer harika. Kazandıktan sonra bazı maçlarda gösterdikleri destek beni çok mutlu etti. Bu sene daha fazlasını istiyorum."

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİM"