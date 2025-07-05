Ole Gunnar Solskjaer: Her yeni sezon yeni bir başlangıçtır

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezondan umutlu olduğunu ve başarılı geçecek bir yılın temellerinin Avusturya kampında atılacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, Avusturya'da dün başlayan ikinci etap çalışmaları için sabırsızlandığını dile getirdi.

"ÇOK İYİ DURUMDAYIZ"

Takımdaki her oyuncunun hırslı olduğunu anlatan 52 yaşındaki çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Sezon ortasında geldiğiniz zaman işler biraz daha zor olur. Takım sizin değildir ama sezon başında kampa başladığınız zaman takım sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettikleriniz, sizin prensipleriniz, sizin mantaliteniz devreye girer. Oyunculara baktığımda herkesin gözünde, vücudunda, ruhunda o enerjiyi ve hırsı görebiliyorum. Herkeste hırs var. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı, çok iyi durumda. İyi ve ilginç oyuncular transfer ediyoruz. Kiralıktan dönen oyuncuları da görmek için sabırsızlanıyorum.

"SIKI ÇALIŞACAĞIZ"

Kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra yeni transferler ve takımda yer alan oyuncuların birbirine uyumu için çalıştıklarını aktaran tecrübeli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Aldığımız oyunculardan, kiralıktan dönen oyunculardan dolayı çok mutluyum ve umutluyum. Takıma oyuncuları kazandırma sürecindeyiz. Sıkı çalışacağız. Başarılı geçecek bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak oluşturacağız.

"HER YENİ SEZON YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda olası Shakhtar Donetsk eşleşmesine dair bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu: