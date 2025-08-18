Ole Gunnar Solskjaer: Takımı çok beğendim

Beşiktaş, Süper Lig’in 2’nci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN TAKIMI ÇOK BEĞENDİM"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık.

"BÜYÜK FARK VAR"

Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var.

"BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK"

Beşiktaş ruhunu gösterdiklerini belirten Norveçli çalıştırıcı, şu açıklamayı yaptı:

Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı.

NDIDI AÇIKLAMASI

Yeni transfer Wilfred Ndidi hakkında Solskjaer, şu sözleri sarf etti:

Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Herkes çok iyiydi bugün fiziksel olarak. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ve fiziksel olarak Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim.

"TAKIM RUHU ÇOK İYİYDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, şunları dedi:

Harika bir kazanma şekli olduğun söyleyebilirim. Son dakikada atılan golle gelen galibiyetler en iyisidir. Takım ruhu çok iyiydi. Galibiyeti hak ettik. Takımı çok beğendim, maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve şans bulan bir takımdık. Son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum.

1KULÜP YENİ OYUNCULAR GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Transfer için kulübün iyi çalıştığını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Oyuncuların tutumundan mutluyum. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var.

"HARİKA BİR OYUNCU VE KARAKTER"

İlk maçına çıkan yeni transfer Wilfred Ndidi'nin performansıyla ilgili de konuşan siyah-beyazlı teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu istatistiklerinde her zaman yukarılardaydı. Takıma ekstra savaşma ve top kapma ruhu getiriyor. Bu da Orkun'a ve diğerlerine yardımcı oluyor. Onun burada olması benim için mutluluk verici. Manchester United'da teknik direktörken ona karşı oynadım ve çok maç kaybettim. Fiziksel olarak daha iyi olacak. Bugün ilk maçıydı. Kendisi çok güçlü ve takıma her zaman katkıda bulunacak.

"ÖN ALAN BASKISI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş'ın önde baskılı oynamadığını aktaran Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Ön alan baskısı yapmak çok önemli. Önde kazandığınızda gole daha yakın oluyorsunuz. Bugün takımın yaptığı ön alan baskısından memnunum. Geride savunma yapmasını da öğrenip hızlı, tempolu hücum yapmasını bilmeliyiz. Oyunu daha iyi kontrol etmeliyiz. Orkun, Rafa Silva, Joao Mario gibi oyuncular fırsatlar oluşturmalı. Abraham'a hücumda fırsatlar oluşturmalıyız. Yeni oyuncularla güçleneceğimizi düşünüyorum. Birlikte oynamamız çok önemli. 3-4 sene önce Beşiktaş neredeydi bunu düşünmemiz lazım. Sahadaki takımı beğendim. Savaşma ruhunu son dakikaya kadar gösterdi. Taraftarın savaşan bir takımı destekleyeceğine eminim.

"ÇILGINCA BİR DURUM"

Süper Lig'de topun sahada az kalmasıyla ilgili bir soruya tecrübeli teknik adam, şu cevabı verdi:

Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor. İdmanlarda oyuncular yerdeyken antrenmanı devam ettiriyoruz. 'Yatmayı bırakın' diyorum. Burada iyi futbolu göstermeliyiz. Topun 50 dakika oyunda kalması yeterli değil. Oyuncuların idmanda yerde yatmaları yasak. Benim bu konudaki değerlerim bu şekilde.

"DURAN TOPLARA ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş'ın duran toplardan gol yemesine de değinen Solskjaer, şu şekilde konuştu: