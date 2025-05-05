Ole Gunnar Solskjaer, tüm derbileri kazandı

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Süper Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş, derbi maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi 44’üncü dakikada Gedson Fernandes'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

GELDİĞİNDEN BERİ TÜM DERBİLERİ KAZANDI

Derbinin ardından Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Buna göre Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı tüm derbileri kazandı.

Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ BU SEZON 7 DERBİNİN 5'İNDEN GALİP AYRILDI

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.