Ole Gunnar Solskjaer, derbi öncesi İngiliz basınına konuştu

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç öncesi derbi hakkında ve Jose Mourinho hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.

52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ı, Manchester United'a benzetirken, ligi 3. sırada tamamlamayı hedeflerini belirtti.

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Solskjaer, "Bu önemli bir maç. Beşiktaş’ın, üçüncülük umutlarını sürdürebilmesi için bir sonuca ihtiyacı var. Bu sıradaki bitiş, Türkiye Kupası finalini kimin kazandığına bağlı olarak, ikinci ön eleme turu yerine UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı verebilir." ifadelerini kullandı.

"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

Solskjaer sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe, Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında kovalıyor. Aralarında sekiz puan fark var ve beş maç kaldı. Hata yapma lüksleri yok. Mourinho’nun bu tabloyu lehine çevirmek için ne planladığını kim bilebilir?



Derbi zamanı Jose Mourinho'yu görmek çok güzel olacak. Umarım oynanan futbol olur; başka şeyler değil. Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose’nin kötü gecelerinden biri olur. Fred, her gün yüzde 100’ünü vereceğine gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir futbolcu.”

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL GÖRDÜM"

Açıklamalarına Beşiktaş'la ilgili devam eden Norveçli hoca, takımla yaptığı anlaşmanın maddi değil, tamamen sportif başarı odaklı olduğunu da vurguladı.

Solskjaer şunları söyledi: