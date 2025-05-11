İHA

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Sözlerine "Garip bir maç oldu" diyerek başlayan Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Maçın hemen başında sakatlıklardan dolayı oyun çok durdu. Oyun ritmini ilk başta çok yakalayamadık. Oyuncularımın savaşma arzusu gayet iyiydi. İlk yarının sonunda skoru koruyamadık ve kalemizde golü gördük. İkinci yarıya 2-1 başlamamız biraz gerilmemizi sağladı. Ciro Immobile’nin golünden sonra skor 3-1 olduktan sonra daha rahat bir oyun oynayabildik. Aslında daha fazla gol atabilirdik.

"HAALAND'I İSTİYORUM"

Başkan Serdal Adalı’nın tekrardan başkan seçilmesinin ardından transfer hakkında yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine Solskjaer, şunları dedi:

Erling Haaland’ı istiyorum. Şaka bir yana bizim çok seçeneğimiz var. Ciro profesyonel bir oyuncu ve bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha çok götürebilirsek o da daha çok gol atabilecektir. Çok iyi bir insan ve iyi bir lider aslında.

"KADROMUZDA DEĞİŞİKLİKLER DE OLACAK TABİİ"

Gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getiren Norveçli teknik adam, şu açıklamada bulundu:

Tabii önümüzdeki yıl için takımın durumu hakkında düşünüyoruz. Oyuncularım artık beni tanıyorlar. Kadromuzda değişiklikler de olacak tabii. Buna iyi karar vermek gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız gerekiyor. Gelecek oyunculara da camiayı iyi anlatmamız gerekiyor. Başkanımız başta olmak üzere iyi işler için çabalayan birçok yöneticiye sahibiz. Ben sonraki sezon için gerçekten heyecanlıyım. Ama 3 maçımız var henüz lig bitimine. Şu an tek düşüncemiz bu maçları kazanmak için çaba sarf etmek olacak.

"NECİP UYSAL, BEŞİKTAŞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı desteklediğini kaydeden Solskjaer, şu ifadeleri kullandı: