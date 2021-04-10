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    Ömer Bayram: Hocamızla beraber pes etmeyeceğiz, başaracağız

    Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ömer Bayram, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 21:29
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    Ömer Bayram: Hocamızla beraber pes etmeyeceğiz, başaracağız

    Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "PES ETMEYECEĞİZ"

    Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Bayram, "Biz de her şeyin farkındayız. Arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber bunu başaracağız. Biz hala inanıyoruz. Galatasaray bunu hep gösterdi. Pes etmeyeceğiz. İlk golü bulsaydık, maç farklı olabilirdi. Matematiksel olarak şansımız var, bizim elimizde.. Galatasaray'ın gerçek kimliğini sahada yansıtmalıyız. İlk gol atamadığımız için gerginlik yaşamız olabiliriz. Son haftaları kayıpsız geçirmek istiyoruz, bakalım nasıl olacak. Her şey bizim elimizde. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ömer Bayram: Hocamızla beraber pes etmeyeceğiz, başaracağız #1

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