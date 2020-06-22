Onyekuru ve Mariano hakem hakkında konuştu

Galatasaray'lı futbolcular Henry Onyekuru ve Mariano, Gaziantep maçının ardından hakemlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, ''Bizi şampiyon yapmazlar'' ifadelerini kullandılar.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın son anlarında Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi üzerine hakem Alper Ulusoy'un Gaziantep'e verdiği endirekt vuruş hakkında da konuşan ikili, Ulusoy'a sert tepki gösterdi.

MARİANO: BU HAKEMLERLE ZOR

Yayıncı kuruluşa konuşan Mariano, "Sahaya çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, 3-1 öne geçiyorsunuz. Ancak geçen hafta ve bu hafta hakemin verdiği kararlar var. Hakemin arkasına sığınmıyorum ama hakemin kararlarıyla demoralize oluyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller ve düdüklerle maç bambaşka bir hale geliyor. Okan Kocuk'un pozisyonuna bakalım, 6 saniye kuralını dünyada sayan var mı? İlk defa böyle bir şey için düdük çalındığını gördüm. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz ama bu hakemlerle zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

ONYEKURU: HAKEMLER BİZE İZİN VERMİYOR

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Onyekuru ise hakemlerin maçları adil olarak yönetmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Bir bahane olarak algılanmasın ama geçen haftaya baksınlar, bu haftaya baksınlar; biz rakiplerimize dokunamıyoruz. Dokunduğumuz anda faul, kartlar.. Ben, İngiltere'de, Fransa'da Belçika'da oynadım ve bugün Okan'a çalınan 6 saniye kuralı gibi bir şey görmedim. Hakem izin vermiyor, izin vermiyorken siz de bir yere kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Biz Galatasarayız ve sonuna kadar savaşacağız, pes etmeyeceğiz ama mücadele edeceğiz ama bize hakemlerin izin vermesi gerekiyor, normal, adil maçları yönetmeleri gerekiyor.''