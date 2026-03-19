Orkun Kökçü, gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 11. dakikada Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında güzel bir frikik golü kaydeden Orkun, Kasımpaşa karşısında da yine takımının ikinci golünü kaydetti.

Ligde 23 karşılaşmada 6 gol ve 8 asiste ulaşan milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 1 golü bulunuyor.

SON 11 MAÇIN 9'UNDA GOL KATKISI

Orkun Kökçü, ayrıca lig ve kupada son 11 karşılaşmanın 9’unda gol katkısı sağladı.

25 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Kayserispor maçında 1 asist, Eyüpspor mücadelesinde 1 gol, Konyaspor müsabakasında 1 gol, 1 asist, Türkiye Kupası’nda Kocaelispor maçında 1 gol, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında 1’er gol, Göztepe maçında 2 asist, Gençlerbirliği mücadelesinde 1 gol ve son olarak da Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Orkun, bu süreçte ligdeki Kocaelispor maçında sarı kart cezalısıyken, 1-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasını da boş geçmişti.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, ligdeki Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi.

Milli futbolcu, "İlk yarıda oyuna hakimdik bence. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Orkun Kökçü, formuyla ilgili, "Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Siyah-beyazlı oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç için, "Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.