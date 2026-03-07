Orkun Kökçü: Hep bize karşı oluyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların kaptanı hakem kararlarına tepki gösterdi.

"İLK YARI ATILACAK KİŞİ, İKİNCİ YARI ATILDI"

Milli futbolcu, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı." dedi.

"HEP BİZE KARŞI OLUYOR"

Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." diye konuştu.