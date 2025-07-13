Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, binlerce siyah-beyazlı taraftarın önünde imzaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

İMZAYA HAZIRLANIYOR

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."