Orkun Kökçü, takımla bir araya geldi

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yeni transfer Orkun Kökçü, Futbol A Takımının yeni sezon kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Avusturya’nın Bad Erlach kasabasına gitti.

Başkan Adalı ile yeni transfer Orkun Kökçü’yü takımın kamp yaptığı otelin önünde bir grup taraftar sevgi tezahüratlarıyla karşıladı.

Adalı ile Kökçü, imza dağıttığı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TARAFTARLARIMIZ ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ÇOK SEVİYOR"

Başkan Adalı, takımın kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu şekilde konuştu:

Taraftarlarımız Orkun Kökçü’yü çok seviyor. Orkun, inşallah bu ilgiye layık olacak. Tüm eforunu gücünü sahaya yansıtıp elinden geleni yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor.

TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Yeni transfer Orkun Kökçü, daha sonra takımın kamp yaptığı otelde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya geldi.