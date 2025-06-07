Orkun Kökçü'den Portekiz Ligi'nin paylaşımına yorum gecikmedi

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A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, Portekiz ekiplerinden Benfica'daki performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Ligde şampiyonluğu Sporting Lisbon'a kaptıran Benfica'da Kökçü, performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri oldu...

Sezonun sona ermesiyle birlikte Portekiz Ligi'nde en iyi orta sahalar belli oldu.

ORKUN LİSTEDE YER ALMADI

Portekiz Ligi'nin resmi hesabından sezonun en iyi orta sahalarının Hjulmand, Aurnes ve Tiago Silva olduğu duyuruldu.

Orkun Kökçü ise bu isimlerin arasında olmamasına tepki gösterdi.

YORUMU ORTALIĞI SALLADI

Milli futbolcunun, Portekiz Ligi hesabının paylaşımına yaptığı yorum kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim aldı.

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 51 maça çıktı ve 12 gol-9 asistlik performans gösterdi.