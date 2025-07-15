Orkun Kökçü'den transferi sonrası ilk açıklama

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah beyazlıların kampına katıldı.

Yaşanan coşkulu karşılamanın ardından milli yıldız ilk kez konuştu.

Kökçü, kendisi için stadyumda düzenlenen imza töreni sonrasında hakkında algı çalışmaları yapıldığını belirtti.

"DÜNYA STARI SANKİ ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Kökçü, "Şu an bir 'dünya starı sanki' algısı yaratılmaya çalışılıyor ama ben öyle hissetmiyor, düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Star olduğum için değil Beşiktaşlı olduğum için böyle muhteşem bir karşılama yapıldı" şeklinde konuştu.

Transfer süreciyle ilgili detayları da paylaşan Kökçü, Başkan Serdal Adalı'dan aldığı mesajın ardından her şeyin çok çabuk geliştiğini belirtti.

Kökçü daha sonra ise Ole Gunnar Solskajer'le tanıştığını ve Norveçli çalıştırıcının planlarından bahsettiğini ifade etti.

"ÇOĞU OYUNCU KARİYER SONUNDA GELMEYİ TERCİH EDİYOR"

Kökçü son olarak ise, çoğu ismin kariyer sonunda Türkiye'ye döndüğüyle ilgili, "Türkiye'de bir algı var. Çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah ileride de büyük takımlarda oynayan genç oyuncular Türkiye'ye gelir ve ligin kalitesi artar. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur." ifadelerini kullandı.

"BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM"

"Çok güzel bir gündü, çok özel iki gündü. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok güzel geçti benim için. En mutlu insandım dediğim gibi. Hayatımdaki en özel ve güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda karşılaşmalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım."

"BASKI OLMAZSA KENDİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTEREMEZSİN"

"Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım."

HOCAMIZ ÇOK İYİ BİRİSİNE BENZİYOR: DİREKT PLANLARINI SÖYLEDİ

"Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım."

TANITIM VİDEOSUNA DEĞİNDİ

"Çok güzel bir his. İzlediğim oyuncularla bir video çekimi oldu. Benim için çok gurur verici bir şeydi. Ama onlar bitti, tek odağım sahaya çıkmak ve bu kulübü temsil etmek."

BAŞKAN MESAJ ATTI: ÇOCUKLUK HAYALİM DEDİM

"Teklif ilk geldiğinde uyuyordum. Başkanımız sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt aradım. Başkan, çok net konuştu, "Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?" diye sordu. "Çocukluk hayalim" dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda mutluyum. İstediğim yerdeyim."

"SHAKHTAR MAÇINA HAZIR OLMAK İSTİYORUM"