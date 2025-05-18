AA & Ensonhaber

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Neslihan Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.

Anadolu Ajansının (AA) "Galatasaray taraftarı kadın çiftçi, ördüğü 'Osimhen bebeği' ünlü oyuncuya hediye etmek istiyor" başlığıyla 15 Mayıs'ta yayımladığı haberin ardından Galatasaray Kulübü yetkilileri, Demir'e ulaştı.

YOLA ÇIKTI

Ligin 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Galatasaray-Kayserispor maçına daveti kabul eden ve eşi Kazım ile Kayseri Havalimanı'na gelen Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etmek ve maçı izlemek üzere İstanbul'a giden uçağa bindi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Neslihan Demir, uçuş öncesi AA muhabirine, İstanbul'a davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları dedi:

Anadolu Ajansının haberinden görüp, bize ulaştılar. Bizi aradılar, İstanbul'a davet ettiler. Çok mutluyum.

"OSIMHEN'E BEBEK HEDİYE EDECEĞİM"

Osimhen'e ördüğü bebeği hediye etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Demir, şu şekilde konuştu: