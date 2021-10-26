Ozan Tufan baba mı oluyor, bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? 'Sürpriz' notuyla paylaştı

Ozan Tufan baba mı oluyor, bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? 'Sürpriz' notuyla paylaştı

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan hamile olduğunu duyurdu. Tufan hamile halini sosyal medya hesabından paylaşırken, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusu gündeme getirildi.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.

Sessiz sedasız transfer olan Tufan, Rojin Haspolat ile Nisan ayında dünyaevine girmişti.

Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaparken, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yine Ali Koç, Haspolat'ı ailesinden istemeye gitmişti.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, anne-baba olacağını duyurdu.

Açıklamayı Rojin Tufan yaparken, Fenerbahçeliler ise "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? İşte merakla beklenen detaylar...

OZAN TUFAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?

Rojin Tufan, hamile olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü. Aynı paylaşımı Ozan Tufan kendi sosyal medya hesabından da yaptı.

Ancak çiftin bebeğinin cinsiyetine ilişkin detaylar henüz belli olmadı.