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Ozan Tufan evleniyor
Fenerbahçeli genç oyuncu Ozan Tufan, sevgilisine evlenme teklifi etti
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 23:42
Sarı lacivertli kulübün yıldız oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a romantik bir teklifte bulundu.
BOĞAZA KARŞI EVLENME TEKLİFİ
Sahilde sevgilisi Rojin için hazırladığı romantik bir mekanda evlenme teklifinde bulunan Ozan Tufan, bir yandan diz çöktü bir yandan da yüzüğü sevgilisine uzattı.