Ozan Tufan: Hull City'de olmaktan mutluyum

DHA

İngiltere Championship’te Hull City forması giyen Ozan Tufan, Asist Analiz ekranlarında Arda Ün’ün sorularını yanıtladı.

Milli oyuncu, kariyeri ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Hull City’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, şu şekilde konuştu:

Bu seneki hedeflerinden bahseden Tufan, şu şekilde konuştu:

Avrupa futbolunun önemine değinen 28 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Avrupa’da futbol oynamak çok önemli, bu seviyeye gelmek çok kolay değil. Şu an fizik ve mental olarak kendimi o seviyede hissediyorum. Orada çok farklı bir antrenman var. Çok ağır bir antrenman metodu var. Türkiye’de böyle bir durum yok. En önemli şeyin bu antrenman süreci olduğunu düşünüyorum. Hull City’de en golcü sezonumu geçirdim. Bunu Türkiye’de yapabilseydim belki kalıcı olurdum. Fenerbahçe’deki kısa bir dönemem bitti. Şimdi İngiltere’de daha tempolu, futbol anlayışının ve fiziğin daha yüksek olduğu ligde oynamaktan keyif alıyorum. Yarın keşke bunu da yapsaydım dememek için bugün her şeyimi veriyorum. Aklım ve kafam şu an çok rahat.