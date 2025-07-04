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Paul Onuachu, ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, akşam antrenmanını tamamlarken, yeni transfer Paul Onuachu da idmanda yerini aldı.

İHA İHA
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Paul Onuachu, ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

ONUACHU, İDMANA KATILDI

Trabzonspor'un Southampton'dan 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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