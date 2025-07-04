Paul Onuachu, ilk idmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
ONUACHU, İDMANA KATILDI
Trabzonspor'un Southampton'dan 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.