Paul Onuachu yoksa Trabzonspor zorlanıyor

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu’nun forma giymediği maçlarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, Nijeryalı golcünün skor katkısıyla topladığı puanlarla üst sıralarda tutunuyor. Öyle ki Nijeryalı golcünün oynamadığı 4 maçta 7 puan kaybedildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden biri de Trabzonspor.
64 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta kritik bir kayıp yaşadı.
Alanyaspor deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, şampiyonluk yarışında da çok kritik 2 puan bıraktı.
ONUACHU'SUZ BİR KAYIP DAHA
Bordo-mavililer, Paul Onuachu’suz yaşadığı kayıplarına bir yenisini eklemiş oldu.
Bu sezon ligde 25 maçta 22 golle krallık koltuğunda oturan Nijeryalı santrforun oynamadığı 4. maçta Trabzonspor, 3. kez takıldı.
7 PUANLIK YARA...
Bu karşılaşmalarda sadece Kocaelispor’u mağlup edebilen Fatih Tekke’nin takımı, Beşiktaş (3-3) ve Alanyaspor’la (1-1) berabere kalırken Gençlerbirliği’ne (4-3) mağlup olarak toplamda 7 puan kaybetti.
Onuachu’nun gol attığı 18 maçta ise sadece bir kez yenilen Fırtına, 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puan topladı.