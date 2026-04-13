Paul Onuachu yoksa Trabzonspor zorlanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden biri de Trabzonspor.

64 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta kritik bir kayıp yaşadı.

Alanyaspor deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, şampiyonluk yarışında da çok kritik 2 puan bıraktı.

ONUACHU'SUZ BİR KAYIP DAHA

Bordo-mavililer, Paul Onuachu’suz yaşadığı kayıplarına bir yenisini eklemiş oldu.

Bu sezon ligde 25 maçta 22 golle krallık koltuğunda oturan Nijeryalı santrforun oynamadığı 4. maçta Trabzonspor, 3. kez takıldı.

7 PUANLIK YARA...

Bu karşılaşmalarda sadece Kocaelispor’u mağlup edebilen Fatih Tekke’nin takımı, Beşiktaş (3-3) ve Alanyaspor’la (1-1) berabere kalırken Gençlerbirliği’ne (4-3) mağlup olarak toplamda 7 puan kaybetti.

Onuachu’nun gol attığı 18 maçta ise sadece bir kez yenilen Fırtına, 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puan topladı.