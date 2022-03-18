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    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim

    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim

    Barcelonalı Pedri, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 00:44
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    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi.

    Galatasaray evinde oynadığı maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

    Barcelonalı Pedri, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "DAHA ÖNCE BU KADAR BASKININ OLDUĞU BİR STATTA OYNAMAMIŞTIM"

    Galatasaray'a karşı zor bir sınav verdiklerini söyleyen Pedri "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım." dedi.

    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim #1

    "KENDİMİ MESSİ İLE KIYASLAMAM DELİLİK OLUR"

    Attığı golle ilgili soruyu yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu "Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur." ifadelerini kullandı.

    "TURNUVANIN FAVORİSİ BİZİZ"

    Pedri ayrıca "Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

    Pedri: Hiç böyle baskı görmemiştim #2


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