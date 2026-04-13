Penaltı golü sonrası çıkan arbedede oyuncunun elmacık kemiği kırıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor maçında, verilen penaltının gole çevrilmesinin ardından saha karıştı.
Mardin Süper Amatör Ligi’nde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor müsabakasında saha içinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Stadı'nda dün oynanan mücadelede, kullanılan penaltı vuruşunun gole çevrilmesinin ardından sahada tansiyon yükseldi.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Gol sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.
ÇİFTÇİ'NİN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Çıkan arbedede Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul’un, yerde bulunan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin kafasına tekme attı.
İddiaya göre, Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLAYACAK
Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreci başlatması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)