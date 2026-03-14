Pendikspor ile İstanbulspor yenişemedi

Pendikspor, 1. Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Pendikspor'un golünü 63'üncü dakikada Görkem Bitin kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 22'nci dakikada Ömer Faruk Duymaz havalandırdı.
İstanbulspor'da Mario Krstovski, 90+7'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 53, İstanbulspor ise 39 puana yükseldi.
Ligin 32. haftasında Pendikspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı konuk edecek.
