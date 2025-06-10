Pep Guardiola: Gazze'de yaşananları görmek acı veriyor

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İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmüne sessiz kalmayan isimler, futbol dünyasında da açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adam Roberto Mancini, azze'de yaşanan insani krize karşı Instagram hesabından bir video mesaj paylaşmıştı.

FUTBOL DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Mancini, video mesajında, "Öncelikle bir insan, bir İtalyan vatandaşı olarak çok basit bir şey söylemek istiyorum. Umarım yardımlar bir an önce Gazze'ye ulaşır, umarım bu savaş çok yakında biter. Siviller, aileler, çocuklar bu çatışmayla hiçbir ilgileri yokken hedef alınmaya devam edemez. Hiçbir gerekçe bu kadar büyük acıyı kabul edilebilir kılamaz." diye konuşmuştu.

GUARDİOLA DA ZULME SESSİZ KALMADI

Mancini'nin ardından bu kez de Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'dan Gazze'yle ilgili bir açıklama geldi.

Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan Pep Guardiola, törende kısa bir de açıklama yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Pep, İsrail'in zulmünün ideolojik bir şey olmadığını söyledi.

Guardiola, "4-5 yaşında çocukların bombardımanda ya da artık hastane olmayan bir hastanede öldüklerini görüyoruz" dedi.

"GAZZE'DE OLANLAR SEN HAKLISIN, BEN HAKSIZIM YARIŞI DEĞİL"

Guardiola şunları söyledi:

"Gazze'de yaşananları görmek bana acı veriyor. Bu ideolojik bir şey değil. Sen haklısın, ben haksızım yarışı da değil. 4-5 yaşında çocukların bombardımanda ya da artık hastane olmayan bir hastanede öldüklerini görüyoruz. Evet, bunu konuşmak bizim işimiz değil. Ancak sıradaki biz olacağız, sıradaki 4-5 yaşında çocuklar bizim çocuklarımız olacak."

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7 EKİM 2023'TEN BU YANA 54 BİN 927 MASUM ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde saldırılarına ve ambargosuna devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 388 kişinin ise yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 1 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.

Bakanlık, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 4 bin 649 Filistinlinin öldüğünü, 14 bin 574 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançoyu da açıklayan bakanlık, toplam can kaybının 54 bin 927’ye, yaralı sayısının 126 bin 615’e yükseldiğini bildirdi.