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- Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kararını onadı ve ek olarak 4 bin 500 TL daha ceza verdi.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 17:11
- Güncelleme : 25.07.2020 - 17:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı yazılı açıklamayla Tahkim Kurulu'nun verdiği cezaları açıkladı.
GÜMÜŞDAĞ'A HAK MAHRUMİYETİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 'akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı' 30 gün hak mahrumiyeti verildi.
Buna göre; Başkan Gümüşdağ, yarın saat 17.00'de oynanacak olan ve şampiyonluğun kutlanacağı Kasımpaşa maçında tribünde yer alamayacak.