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Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kararını onadı ve ek olarak 4 bin 500 TL daha ceza verdi.