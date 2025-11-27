PFDK'dan Roland Sallai'ye 2 maç ceza!

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Roland Sallai'ye 2 maç ceza verdi.
- Sallai, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında oynayamayacak.
- Cezanın nedeni, rakip sporcuya yönelik ciddi faulüydü.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin cezası belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 28 yaşındaki oyuncuya rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle iki (2) resmi müsabakadan men cezası verdi.
İKİ MAÇ CEZA
PFDK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
VAR UYARISI SONRASI KIRMIZI GÖRDÜ
Gençlerbirliği arşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi.
VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.