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    Premier Lig'de çarpıcı protesto: Kendisini direğe bağladı

    İngiltere Premier Ligi'nde Everton'un, Newcastle United'ı ağırladığı karşılaşmanın 50. dakikasında bir taraftar sahaya atladı ve kendisini plastik kelepçeyle kale direğine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:57
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    Premier Lig'de çarpıcı protesto: Kendisini direğe bağladı

    İngiltere Premier Lig'de Everton'ın, Newcastle United'ı 1-0 devirdiği mücadelenin 50. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Tribünlerden bir taraftar sahaya atladı ve Everton'ın koruduğu kale direğine kendisini plastik kelepçe ile bağladı.

    DİREKLİ PROTESTO

    Hemen ardından saha içine güvenlik güçleri girerken, taraftar ancak 9 dakika sonra kurtarılabildi. Sahaya atlayan taraftarın aslında çevreci bir aktivist olduğu ve tişörtünün hemen arkasında 'Just Stop Oil' yazdığı görüldü.

    Bu anlar gündem olurken, karşılaşma 59. dakikada kaldığı yerden devam etti.

    İşte o anlar...

    Premier Lig de çarpıcı protesto: Kendisini direğe bağladı #1

    Premier Lig de çarpıcı protesto: Kendisini direğe bağladı #2

    Premier Lig de çarpıcı protesto: Kendisini direğe bağladı #3

    JUST STOP OIL NEDİR?

    Kuzey Denizi'ndeki petrol arama sahasının genişlemesini protesto eden Just Stop Oil projesi İngiltere'de birçok aktivistin katıldığı bir slogan haline geldi.


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