Premier Lig'de tartışılan görüntü: Hakem takım toplantısının ortasında kaldı

Akıllara Türkiye'de olsa ne olurdu sorusu geldi.

Premier Lig'in 30. hafta maçında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Öte yandan maç öncesinde yaşanan ilginç bir an karşılaşmanın önüne geçti.

HAKEM, CHELSEA OYUNCULARININ ARASINDA KALDI

Karşılaşmanın hakemi Paul Tierney, maç öncesinde Chelsea'li oyuncuların takım toplantısının ortasında kaldı.

Etrafında 11 futbolcunun kenetlenmesi sonrası tam ortada kalan deneyimli hakemin, yapılan konuşmaları tebessümle dinlediği görüldü.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

O anlara ilişkin görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

Bazı kullanıcılar olayı komik bulurken bazıları ise hakemin yaptığının yanlış olduğunu savundu.