Ramazan Kurşunlu: Görevimizin başındayız

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından gözler siyah-beyazlı takıma çevrildi.

Başkan Yüksel Gürüz geri plana çekildiği siyah-beyazlı kulüpte 16 Ağustos'taki kongreye kadar yönetimi Sinan Kanlı devralırken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetim değişikliğinin kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

"LİGE İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

"Biz görevimizin başındayız" diyen Kurşunlu, şu şekilde konuştu:

Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimlerde bayrak değişimi her dönemde olabiliyor. Gidenlerin de emekli oldu, gelenler de emek veriyor. Giden oyuncuların dönmesi için görüşmeler sürüyor. Onları 4 gözle bekliyoruz. Bizler işimize bakacağız. Bu camianın evladıyız. Sahada takımı en iyi şekilde hazırlayıp lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz.