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Haber Merkezi

Yaptığı analizlerle gündemi belirleyen isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicilerle ESH Spor YouTube kanalında buluştu.

Muhabirimiz Hazal Palavar'ın konuğu olan Kütahyalı, spor dünyasında son dönemde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Kütahyalı, Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Victor Osimhen hakkında da önemli sözler sarf etti.

"GALATASARAY'I OSIMHEN ŞAMPİYON YAPMIŞTIR"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: