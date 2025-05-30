Real Madrid, Trent Alexander Arnold'u açıkladı

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İngiltere Premier League'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da efsane oyunculardan Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamıştı.
Arnold'un ismi bir süredir dünyaca ünlü kulüp Real Madrid'le anılıyordu.
Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Trent Alexander-Arnold transferini resmiyete döktü.
2031 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI
İspanyol devi, Liverpool'dan İngiliz sağ bek ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i kadrosuna katmıştı.
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