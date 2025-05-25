Recep Uçar: Bu takıma gönül veren insanlara stresli bir sezon yaşatmadık

Konyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SEYİRCİLERİMİZİ SON MAÇTA EVİNE MUTLU GÖNDERMEK İSTİYORDUK"

Uçar, şu şekilde konuştu:

Son 6 maçını evinde kazanarak bu noktaya gelen ekibimizle beraber son maçı da kazanarak bir nevi kazanarak kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Seyircilerimizi son maçta evine mutlu göndermek istiyorduk. Ama bunu başaramadık bugün itibariyle. Sezonla ilgili de kısaca şunu söyleyebilirim. Şükürler olsun geçen seneki durumlarda yaşayan bir takım olarak ligin bitmesine 4-5 hafta kala ligde kalmayı garantileyerek. Bu takıma gönül veren insanlara endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Burada gerçekten özellikle ligin ikinci yarısına çok büyük efor koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gittiğimiz her deplasmanda ve evimizde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.