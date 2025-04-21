Recep Uçar: Galatasaray favori olsa da sınırlarımızı zorlayacağız

DHA

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Recep Uçar, hem kupaya hem de Konya halkına olan inançlarını dile getirdi.

"FUTBOL, İNANANLARIN DA KAZANDIĞI BİR OYUN"

Recep Uçar, Türkiye Kupası’nı daha önce müzelerine taşıyan bir şehir olduklarının altını çizerek, bu başarıyı tekrarlamak istediklerini ifade etti:

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak için yoğun bir çaba sarf ederken, kupada da az forma şansı bulan oyuncularımızla yarı finale kadar gelmeyi başardık. Galatasaray elbette ligin ve kupanın doğal favorisi. Ancak futbol sadece kağıt üzerindeki favorilerin değil, inananların da kazandığı bir oyun. Bu sezon onlarla üç kez karşılaştık, zorluk derecesini biliyoruz ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız.

Uçar, Kepezspor maçından bu yana kupaya duydukları arzunun hiç azalmadığını belirtti.

"GEÇMİŞTE BU MUTLULUĞU YAŞADIK"

Konyalıların kupayla özel bir bağı olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

Geçmişte bu mutluluğu yaşadık, şimdi bunu yeniden hayal ediyoruz. Sahada sınırlarımızı zorlayacağımız bir mücadele vereceğiz. Galatasaray karşısında finale yükselmek ve kupayı bir kez daha Konya'ya getirmek için elimizden geleni yapacağız.

NDAO: "KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Konyaspor’un dinamik kanat oyuncusu Ndao da karşılaşma öncesi kararlılık mesajı verdi. Türkiye Kupası’nın hem kulüp hem de şehir için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Ndao, "Bu kupayı daha önce kazandık, bu bilinçle hazırlanıyoruz. Sahada güçlü bir duruş sergileyerek galibiyete ulaşmak istiyoruz. Tek hedefimiz finale kalmak ve o kupayı bir kez daha kaldırmak" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Teknik Direktör Uçar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, taktiksel varyasyonlarla tamamladı.