Recep Uçar: Oyuncularım çok güzel bir geri dönüşe imza attılar

Süper Lig’in 29. haftasında Rizespor, kendi sahasında ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı Gaziantep FK maçını 2-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından gerçekleşen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geri dönüşle alınan galibiyet için mutlu olduklarını belirtti.

"MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Uçar, "Alınan sonuç, özellikle oynanan ikinci yarıdaki oyundan dolayısıyla mutluyum, gururluyum. Bundan dolayı oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir geri dönüşe imza attılar. Gaziantep takımı deplasman karnesi olarak baktığımızda topladığı 34 puanın 17'sini evinde 17'sini deplasmanda toplayan, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'dan deplasmanda puan almış bir takım. İyi savunma yapan, özellikle merkezi çok iyi kapatan, etkili geçiş hücumları deneyen -ki bizim maçta bugün ilk yarıda olduğu gibi- kaliteli oyunculardan, iyi bir teknik adam takımı. Dolayısıyla zor olacağını biliyorduk. Çok fazla hazırlanma vaktimiz de yoktu. Sadece bir gün hazırlanabildiğimiz bir maç taktiksel anlamda. Diğer kısmı dinlenmeye ayırmıştık ve rejenerasyona. İlk yarı aslında oyunu kontrol eden gene bizdik. Ama rakip çok agresif sert durdu. Merkezi 5-3-2 şeklinde çok sert kapattı. Oyunu ısrarla kenarlara alıp, kenarlardan delmeye çalıştığımız bir oyun. Zaman zaman switchler yapıp oyunun yönünü değiştirerek çok üretkenlik anlamında çok başarılı olamadık. Çok üretemediğimiz bir oyun. Ara ara geçişler yedik onlara nispeten iyi cevaplar verdik. Çok pozisyon verdik mi? Yani çok pozisyon da verdiğimizi hatırlamıyorum. İlk kalemize gelen top sanırsam frikik sonrası gol yediğimiz bir oyundu ama bir iki tane de geçiş pozisyonu vardı ama genel anlamda onların iyi savunduğu ilk yarıydı; bizim de çok üretemediğimiz. İkinci yarı tabii biraz daha teknik anlamda içeride oyuncularımızla konuştuk. Oyunu biraz daha hızlı oynayıp biraz daha oyunun yönünü değiştirip kenarlara daha çabuk inip üretkenlik sağlamaya çalıştık. Ve nitekim aslında pozisyonlar da bulmadık değil. Bir korner organizasyonunda bulduğumuz, bir Mithat'la karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonlar var golden önce. Bir iki şutumuz da vardı. Kolay değil 8 kişiyle merkezi çok iyi kapatan, agresif, atletik, birebir kazanan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ama sonrasında zor da olsa 79'da korner organizasyonuyla, sonrasında bir dakika sonra Ali ile bulduğumuz golle öne geçtiğimiz bir oyun. Oyun bizim adımıza geri düştüğümüzde belki biraz daha tekrar Halil'i de oyuna dahil ederek, Olawoyin'i oyundan alıp oyunu da risk ettiğimiz bir oyun. Nitekim ikinci golde de Halil'in inanılmaz bir dönüşü sonrası yaptığı şutla Ali'nin tamamladığı bir top vardı. Sonraki bölümde hatta oyun 1-1'ken daha fazla riskten değişiklik yapmaya hazırlandığımız anda ikinci golü bulduk, daha da risk edecektik kazanmak uğruna. Sonraki bölümde de onu tutmak adına yaptığımız değişikliklerle bugün itibarıyla kazandık." dedi.

"8. SIRAYA YÜKSELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Göreve geldiklerinden itibaren iç sahada coşkulu bir oyun oynadıklarını dile getiren Uçar, "Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibarıyla 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay değil bu lig çok zor bir lig. Çocuklar çok büyük özveri gösteriyorlar. Genel anlamda özellikle evimizde ben geldikten sonraki süreçte coşkulu iyi oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. İç saha karnemizin özellikle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah da devam edeceğiz. Kalan maç sayısı 5. Bugün itibarıyla bu dosyayı, bu gece keyfini yaşayacağız. Yarın sabah antrenmanımız var. Yarından itibaren de hafta sonu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"BURAK HOCA'YA HAYIRLISI OLSUN"

Burak Yılmaz’ın istifası noktasında üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Uçar, "Az önce duydum Burak Hoca, sevgili meslektaşım... Beşiktaş'ta onun oyuncu olduğu dönemde ben antrenör olarak da çalıştım. Devamlı görüştüğüm, fikir alışverişinde bulunduğum, bana göre kısa zamanda çok büyük yol alan mesleki anlamda... Sanırsam istifa etmiş. Onun adına üzgünüm. Bence iyi bir takım oluşturmuştu. Çok değerli, topla ne yaptığını bilen, çok iyi direnen, aldığı puanlar bunu net gösteriyor. Onun adına üzgünüm. Gaziantep takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Burak Hoca'ya da hayırlısı olsun ama kariyerinde bundan sonraki süreçte ona canıgönülden başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.